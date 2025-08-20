Израильские войска проводит наступление на город Газа в одноименном секторе. Окрестности города уже взяты под контроль. Об этом информирует The Jerusalem Post.

Спикер Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфраим Дефрин подтвердил начало наступления. Он сказал, что для удержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции — только на этой неделе будет разослано 60 тысяч повесток резервистам, а до конца августа — еще 20 тысяч.

Дефрин отметил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также оказания им гуманитарной и медицинской помощи. По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.