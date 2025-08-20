Российский правящий режим внедряет в систему образования обучение детей и молодежи управлению дронами. Эти курсы проходят более чем в 500 школах и 30 колледжах. Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в соцсети X.

Рост подготовки в сфере БПЛА непосредственно связан с продолжающейся войной против Украины. Россия учитывает опыт применения дронов в боях и хочет значительно расширить их использование.

В разведке считают, что Москва практически наверняка стремится расширить как масштабы, так и возможности своего дронового арсенала в долгосрочной перспективе. Это усиливает угрозу как для Украины, так и для всего региона.