Китай продолжает увеличивать численность и возможности своих ядерных сил, информирует Reuters со ссылкой на американских военных экспертов и специалистов по контролю над вооружениями.

Руководитель Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал Энтони Коттон еще в марте заявил конгрессу, что глава КНР Си Цзиньпин поручил армии быть готовой к захвату Тайваня к 2027 году. На этом фоне, по его словам, Пекин наращивает производство ядерных боеголовок, которые могут быть запущены с земли, воздуха и моря.

Согласно информации чикагского «Бюллетеня ученых-атомщиков», Китай расширяет и модернизирует свой арсенал быстрее, чем любая другая ядерная держава, сейчас у страны насчитывается около 600 зарядов. К 2027 году их число может превысить 1 тыс., полагают в Пентагоне.