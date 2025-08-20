По итогам визита главы МИД Китая Ван И в Индию страны условились возобновить прямое авиасообщение и приграничную торговлю между Нью-Дели и Пекином. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Индии. Среди других договоренностей — упрощение визового режима, возобновление обменов и других механизмов взаимодействия, а также целый ряд мер, направленных на урегулирование пограничного спора.

«Обе стороны согласились возобновить прямое авиасообщение между материковой частью Китая и Индией в кратчайшие сроки и завершить работу над обновленным соглашением о воздушном сообщении,— отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. — Они также договорились об упрощении визового режима для туристов, предприятий, СМИ и других посетителей в обоих направлениях».

Стороны также договорились возобновить приграничную торговлю через три обозначенных торговых пункта: перевал Липулех, перевал Шипки-Ла и перевал Нату-Ла.

Это происходит на фоне непредсказуемой внешней политики США и торговой войны, инициированной Вашингтоном.