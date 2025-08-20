Заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о готовности признать Палестину как государство на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН разжигает антисемитизм. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого цитирует Politico.

Свое мнение израильский премьер высказал в письме французскому президенту.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — говорится в письме.

Израильский премьер также поведал об «антисемитских инцидентах», происходивших во Франции в последние месяцы. По его словам, эти события связаны с политикой Франции по отношению к Израилю.