Единственной возможностью для Украины сохранить свою государственность остается признание своего нейтрального статуса и построение добрососедских отношений с Россией и Беларусью. Об этом говорится в заявлении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«У Украины остался только один выход для ее сохранения — признание общего символического капитала с Россией и Беларусью, нейтральный статус и построение добрососедских отношений с РФ и РБ с сохранением политической независимости и уникальной роли «перекрестка миров» — между РФ и Европой», — сказал он.

Арестович добавил, что экономически наиболее перспективна роль Украине в качестве «степного коридора» — между РФ, Центральной Азией, Южным Кавказом и ЕС.