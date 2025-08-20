Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

С большим удовлетворением воспринял известие о Совместной декларации, подписанной Вами с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Вашингтоне при участии президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Расцениваю этот документ, прежде всего, как явный результат Ваших многолетних неустанных усилий, решительной политической воли, а также смелых и справедливых инициатив, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, обеспечение прочного мира и устойчивого развития в регионе Южного Кавказа.

Значительный прогресс, достигнутый в последние годы под Вашим руководством на пути подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заслуживает особого одобрения.

Мы испытываем безграничную гордость оттого, что поистине братский для нас азербайджанский народ добился таких высоких достижений в период серьезных испытаний и стремительных перемен.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Ваша мудрая и дальновидная политика создает надежную основу не только для полной реализации многолетних надежд братского азербайджанского народа, повышения его авторитета и уважения на международной арене, но и для укрепления мира и прогресса в регионе.

Пользуясь случаем, еще раз сердечно поздравляю Вас с этим историческим успехом, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана — прочного мира и благополучия.