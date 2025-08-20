Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили город Гянджа.
Глава государства и первая леди посетили установленный в центре города памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о ведущихся в городе строительных работах.
Алиевы приняли участие в церемонии закладки фундамента завода по производству базальтовой продукции ООО Azerbazalt в городе Гянджа и ознакомились с ходом строительных работ на Гянджинском городском стадионе.
Далее Алиевы ознакомились с ходом строительства комплекса отдыха «Гаджикенд» и ходом работ в Гянджинском мемориальном комплексе.