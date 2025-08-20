Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о значительном сокращении числа детей мигрантов, поступивших в российские школы.

Это стало результатом вступившего в силу в апреле 2025 года закона, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка и предусматривает проверку законности пребывания его семьи в России, сообщил Володин.

Володин привел статистику по отдельным регионам, не уточняя среднее значение по России. Так, по его данным, в Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от мигрантов снизилось почти в 10 раз, в Воронежской области – в 7 раз. В Калужской области 55 детей мигрантов из 91 не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области – 53 из 66, в Тульской области – 32 из 62, в Республике Коми – 11 из 14, в Татарстане каждый десятый ребенок, написал он.

Председатель Госдумы также анонсировал вступление в силу в январе 2026 года еще одного антимигрантского закона – он обязывает региональные и муниципальные ведомства в сфере образования передавать МВД данные о детях мигрантов, их уровне владения русским языком и об обучении в школе.