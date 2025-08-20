Беларусь и Иран условились заключить договор о стратегическом сотрудничестве.
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает БЕЛТА.
Глава белорусского государства оценил состоявшиеся переговоры как содержательные. По его словам, стороны достигли хороших результатов, которые позволят совершить позитивные сдвиги в двустороннем взаимодействии.
«Хорошим будет итогом этих сдвигов, если мы в ближайшее время, как договорились с президентом, подготовим и подпишем договор о стратегическом сотрудничестве», — сказал Лукашенко.
Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома, отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера не только в Азиатском регионе, но и на международной арене в целом. «За последние годы совместными усилиями нам удалось достичь серьезного прогресса: быстрыми темпами развиваем взаимодействие по различным направлениям, приоритетным для обеих стран», — сказал он.