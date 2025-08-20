Юбилейный 70-й конкурс эстрадной песни «Евровидение» пройдет в столице Австрии Вене в 2026 году.

Об этом сообщили организаторы культурного мероприятия.

«Столица Австрии была выбрана в качестве города, который примет конкурс песни «Евровидение» в 2026 году. <…> Его финал пройдет 16 мая на Винер-Штадтхалле, крупнейшей крытой арене страны <…>», — говорится в пресс-релизе на сайте конкурса. Уточняется, что за материально-техническую часть будет отвечать австрийский национальный вещатель ORF.

«Евровидение», которое в 2026 году отпразднует свой 70-летний юбилей, пройдет в Вене уже в третий раз. Город уже принимал конкурс в 1967 и 2015 годах. «Евровидение-2025», прошедшее в швейцарском Базеле, выиграл австриец Йоханнес Питч (JJ) с песней Wasted Love.