Вот уже которое время Россия без остановки преследует на своей территории уроженцев Азербайджана, несмотря на наличие у них российского гражданства, осуществляя незаконные аресты по надуманным обвинениям. Очевидно, что так Москва мстит Азербайджану за его независимую политику, за стремление развиваться и налаживать отношения со всеми странами, создавая таким образом стабильность в регионе. Именно перспектива благополучия претит Москве, а еще и тот факт, что не она будет регулятором масштабных проектов, намечающихся в регионе.

Азербайджанцы в России стали мишенью, охота на них превратилась в системную кампанию. Задержания, пытки, депортация, экономическое давление и медийная травля — всё направлено на выдавливание, запугивание и разобщение. Это не борьба с нарушениями и преступностью— это борьба с идентичностью. Поэтапная зачистка всего, что даёт общине силу: от культурных центров до мест занятости. Сценарий один: подавить, изолировать и заставить замолчать. Системное давление, нацеленное на разрушение азербайджанской общины в России — по частям, по регионам, по фамилиям.

А все началось в июне с Екатеринбурга, с убийства братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых и задержания более 50 человек. Сафаровы были замучены до смерти. Без суда, без объяснений. Уцелевший Вугар Сафаров рассказал, как силовики ворвались к нему домой и избивали его электрошокером и монтировками.

И совсем не случайно, что российские правоохранители преследуют в первую очередь именно лидеров азербайджанской общины и крупных предпринимателей. Это методичное уничтожение структур, объединяющих, поддерживающих и дающие рабочие места своим соотечественникам. Сначала они арестовали Шахина Шихлинского, главу азербайджанской диаспоры на Урале — общественного деятеля, который на протяжении многих лет занимался вопросами интеграции, межнационального диалога и помощи мигрантам. Вместе с ним задержали его сына, Мутвалу Шихлинского, которого обвинили в применении насилия к сотруднику полиции — стандартное, шаблонное обвинение, нередко используемое для фабрикации дел. Ни прозрачности, ни доказательств — только сила и запугивание.

Почти одновременно в Воронеже был задержан Юсиф Халилов — влиятельный бизнесмен, лидер местной азербайджанской диаспоры и владелец крупнейшего городского рынка. Обвинение — шаблонное и знакомое до боли: «дача взятки». По версии следствия, в марте 2025 года Халилов якобы передал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сын избежал службы в армии. Часть суммы была передана через посредника, оставшиеся 100 тысяч — переведены на карту.

Однако никаких прямых доказательств вины Халилова нет, как и косвенных, впрочем, тоже. Обвинение строится на предположениях и мутных схемах, а медийная подача заранее рисует Халилова виновным, не соблюдая презумпцию невиновности. Никто не пытается скрыть неправомерность своих действий, ведь цель — не установить правду, а уничтожить репутацию. Арест Халилова — это не борьба с коррупцией, а удар по человеку, который создавал рабочие места, поддерживал сообщество и имел авторитет. А значит, представлял угрозу для системы, погрязшей в коррупции и произволе.

Аршад Ханкишиев, глава азербайджанской общины Челябинской области, не был арестован — его вытеснили иначе, лишили гражданства РФ, аннулировали паспорт и запретили въезд. Заметьте, Ханкишиев — не просто общественный деятель, он основатель четырёх крупных компаний («Фруктдом», «Фрут-Хауз», «Нар Шараб», «Каспий»), где работали преимущественно азербайджанцы. Он также возглавлял сразу две официально зарегистрированные национально-культурные организации.

И нет в этих арестах и травле случайности, есть целенаправленное лишение азербайджанцев возможности жить и процветать в России. Это удар по экономическим и организационным центрам общины. Это выдавливание, сопровождающееся демонтажом связей, рабочих мест и любых структур, где азербайджанцы могли чувствовать себя защищёнными. Это борьба с идентичностью. Это удары по людям, у которых есть голос, ресурсы, влияние. Это удар по рабочим местам, где трудятся тысячи азербайджанцев. Уничтожаются бизнесы, закрываются предприятия, разрушаются общинные связи. Людей лишают будущего.

Цель очевидна: лишить азербайджанскую диаспору в России внутреннего стержня, разделить, запугать и свести к молчаливому меньшинству. Бизнес разрушается, культурные площадки зачищаются, лидеры устраняются — а на их место приходит страх.

Одновременно — удары по инфраструктуре SOCAR на территории Украины. В результате атак были уничтожены свыше десяти топливных резервуаров, насосные станции и операторские помещения. Азербайджан расценивает удар по объектам SOCAR не только как попытку нанести экономический урон, но и как акт политического давления.

Очевидно, что Москва на этом не остановится, но тем хуже для нее же самой. Россия решила окружить себя врагами, но вряд ли это сделает ее сильнее.