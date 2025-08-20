Транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновился.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети Facebook по итогам телефонного разговора с первым замглавы Минэнерго РФ Павлом Сорокиным.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал глава ведомства.

Сийярто добавил, что Венгрия ожидает от Украины отказа от продолжения атак на трубопровод. По словам министра, он имеет критически важное значение для энергоснабжения страны.