Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что очень надеется, что европейская бюрократия «преобразится» и в будущем будет действовать иначе, а Грузия к 2030 году будет готова вступить в ЕС «от начала и до конца».

При этом глава грузинского правительства указал на то, что «главное, чтобы процессы в ЕС развивались в другом направлении».

По его словам, нынешние тенденции в ЕС вызывают тревогу, поскольку для властей Грузии важно, чтобы Евросоюз ассоциировался со справедливостью, объективностью, истиной. Но сегодня, продолжил политик, «ситуация изменилась из-за неправильных действий европейской бюрократии».

«Вы знаете, каков приоритет нашей внешней политики. Прежде всего, это интеграция в ЕС. Мы объявили, что к 2028 году выполним более 90% обязательств по Соглашению об ассоциации, а к 2030 году будем готовы к вступлению в ЕС от начала и до конца.

Главное, что процессы в Европейском союзе развиваются в другом направлении. Сегодня тенденции тревожные, и с точки зрения прав человека, демократии, в ЕС наблюдается негативная реакция по всем направлениям. Мы надеемся, что до тех пор, пока мы не будем готовы вступить в ЕС в 2030 году, эти тенденции в ЕС изменятся», — сказал премьер Грузии.

Кобахидзе также заявил, что ЕС не может ассоциироваться с такими явлениями, как ненависть, а Брюссель сегодня, по его словам, выглядит именно так — «они открыто потребовали возвращения к власти «Национального движения», когда призывали людей прийти на избирательные участки и проголосовать за возвращение «Национального движения».