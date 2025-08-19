Вашингтон рассматривает в качестве места проведения возможной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским столицу Венгрии Будапешт. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что секретная служба США изучает несколько вариантов проведения встречи, окончательное место может измениться. При этом для Белого дома Будапешт является приоритетным выбором, поскольку премьер-министр республики Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом еще с первого срока его полномочий.