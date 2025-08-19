В Гяндже произошло убийство.

В районе железнодорожного вокзала Тунар Мамедов (2010 г.р.) получил ножевое ранение, уточняет «Репорт». Молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но, несмотря на вмешательство врачей, спасти его не удалось.

Согласно информации Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, подозреваемый в совершении преступления А.Хатамов (2010 г.р.) был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, и передан следствию.

Соответствующие органы расследуют обстоятельства трагедии.