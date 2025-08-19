Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте обсудили по телефону последние события вокруг урегулирования украинского конфликта и возможные гарантии безопасности Украины. Об этом информирует администрация Эрдогана.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе Рютте.

«Обсуждались последние события, касающиеся процесса мирного урегулирования между Украиной и Россией», — говорится в сообщении. Стороны указали на важную роль Турции в этом процессе и в обеспечении безопасности в бассейне Черного моря. «Эрдоган и Рютте согласились с вкладом, который Турция вносит в процесс мирного урегулирования. <…> Они также обменялись мнениями о возможных и устойчивых гарантиях безопасности [Украине]», — отмечается в тексте сообщения.