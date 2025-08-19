Президент США Дональд Трамп за полгода изменил взгляд на Украину. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«С тех пор, как он пришел к власти в январе, нам удалось повлиять на президента Трампа. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить конфликт за 24 часа. Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете», — добавил президент Франции.

По его словам, следующие две недели критически важны для завершения работы с американцами и придания гарантиям безопасности содержания.