Футболистка украинского клуба «Систерс» Ирине Майбородиной получила желтую карточку во время матча первенства страны против «Колоса» за то, что она говорила на поле на русском языке. Об этом информирует «Трибуна».

Судья подозвала к себе участницу команды на 42-й минуте игры. Главный арбитр матча Анастасия Романюк вынесла предупреждение спортсменке, объяснив это тем, что та демонстрировала неспортивное поведение с криками на русском языке.

«На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие», — заявила арбитр.

Победу в матче со счетом 2:1 одержала команда «Систерс».

