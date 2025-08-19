Журнал Министерства иностранных дел России «Международная жизнь» опубликовал статью, в которой Балтийское море названо «потенциальным театром военных действий». На публикацию обратило внимание «Агентство».

Автор материала — главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. В статье под заголовком «Балтика: гарантии опасности» он утверждает, что в странах Балтии и Северной Европы (включая Финляндию) формируется так называемая «серая зона» — пространство асимметричных конфликтов, где ключевую роль играют пропаганда, разведка, террор и психологические операции.

По его мнению, «пробить дорогу» в Северное море для России крайне сложно, даже с военной точки зрения. Он напоминает о старых планах советского Балтийского флота, в которых рассчитывали на участие флотов ГДР и Польши, но подчеркивает, что и тогда особого оптимизма не было.

Межевич считает ситуацию в регионе «необратимой», утверждая, что к власти там могут прийти только силы, поддерживающие «агрессию против России». В качестве угроз он называет ремилитаризацию шведского острова Готланда и «планы минирования границ» Эстонии и Финляндии, которые, по его словам, экономически нереализуемы.

«Географическое положение и исторические нарративы заставляют нас и наших противников рассматривать Восточную часть Балтики как потенциальный театр военных действий — будь то в классическом формате или в рамках “серой зоны”», — подытоживает автор.