США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп понимает, что мир в Украине должен сохраняться и после истечения его полномочий. По ее словам, для «хорошей сделки» по Украине обе стороны должны остаться немного недовольными.

Ливитт также указала на то, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского уже готовится. Она добавила, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства.

По ее словам, Вашингтон не исключает поддержки с воздуха в качестве гарантий безопасности для Украины. Говоря о продолжении мирного процесса, она указала на то, что Трамп не хочет ждать еще месяц до дальнейших встреч по Украине.