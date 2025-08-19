На суде в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами были заслушаны показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших.

Правопреемник потерпевшего Амина Гасанова – его отец Ильгар Гасанов в своих показаниях отметил, что сын погиб в Агдере в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, правопреемник потерпевшего Уджала Бабашева – его отец Нербала Бабашев сказал, что сын погиб в Ходжавенде в результате обстрела, произведенного с противоположной стороны.

Правопреемник потерпевшего Гусейна Насибова – его отец Афган Насибов в своих показаниях сообщил, что сын погиб в результате вражеской провокации на шуша-ханкендинском направлении.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, правопреемник потерпевшего Наджмеддина Гулиева – его отец Натиг Гулиев заявил, что сын погиб в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями на агдеринском направлении.

Правопреемник Рамазана Гусейнзаде – его отец Хамдулла Гусейнов – в своих показаниях сказал, что сын погиб в результате вражеского обстрела в Ходжалы.

Рамиль Гулиев рассказал, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший сообщил, что в том инциденте погибли два человека, находившихся поблизости.

Эльнур Гасанов отметил, что во время выпаса овец в селе Гасангая Тертерского района получил ранение, попав на мину, заложенную врагом.

Барзани Атаев в своих показаниях заявил, что получил ранение при эвакуации раненых в Агдере в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Искендер Гусейнов сказал, что получил ранение в результате произведенного врагом артиллерийского обстрела. Во время инцидента также получили ранения Самир Керимов и Али Гейдаров.

Халай Таирли показал, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате разрыва рядом с ним брошенной противником гранаты. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Х.Таирли отметил, что тогда же погиб Кянан Насибов, а Эльтекин Гасанов получил телесные повреждения различной степени.

Эльгюн Исмаиллы рассказал, что был ранен в селе Ханабад Ходжалинского района в результате обстрела, произведенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Халид Алифов и Бабек Ахмедли также получили ранения во время инцидента.

Халид Алифов заявил, что получил ранения в Ходжавенде в результате обстрела, произведенного врагом. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что во время инцидента Ахлияр Мурадов и Эльгюн Исмаиллы получили ранения, а Давуд Гияслы – погиб.

Нусрет Керимов, Расул Рамазанов, Азиз Губадов, Джейхун Алиев, Эльмеддин Пириев, Васиф Мамедов, Эльнур Пириев, Руслан Мирзоев, Мухаммед Пириев, Самир Хаммедли, Мохлат Идрисов, Гусейн Нуруллаев, Раван Ахмедов, Турал Исаев в своих показаниях сообщили, что пострадали в результате вражеских провокаций.

Другие потерпевшие – Эльвин Мурадов, Магеррам Меликов, Илькин Ахмедов, Азер Хамзаев, Эльмеддин Гаджизаде, Хикмет Джабиев, Сафияр Мамедли, Орхан Садыглы показали, что получили ранения в Агдере в результате обстрела, произведенного врагом.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Рашад Ганбаров сказал, что получил ранение в Ходжавенде в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Во время инцидента погибли Мурад Арзуллаев и Джавид Алиев.

Нурлан Абдуллаев отметил, что получил ранение в результате вражеского обстрела по Агдере.

Рахиль Довлетов заявил, что получил ранение в результате разрыва мины, заложенной армянскими вооруженными силами.

Имран Мамедов рассказал, что получил ранение в Ханкенди в результате обстрела, произведенного врагом.

Гюндуз Амоев сообщил, что получил ранение в результате провокации противоположной стороны в Ходжавендском районе.

Эйваз Гусейнов заявил, что получил ранение в Агдаме в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Эльвин Джаббаров отметил, что получил ранение в результате обстрела, произведенного противником на агдере-ходжалинском направлении.

Рагим Гардашев показал, что остатки армянской армии и армянские незаконные вооруженные формирования выпустили снаряд по автомобилю, в котором он передвигался по Агдере. В результате взрыва он и другие находившиеся в автомобиле лица получили ранения.

Тогрул Мехралыев сказал, что получил черепно-мозговую травму в результате обстрела, произведенного противоположной стороной в Кяльбаджаре.

Меджид Сафаров заявил, что получил ранение в результате разрыва противотанковой мины, установленной армянскими вооруженными силами в Зангиланском районе.

Иззет Дадашлы отметил, что получил ранение в результате обстрела, произведенного противником в Ходжавендском районе, и черепно-мозговую травму в результате артиллерийского обстрела по автомобилю во время эвакуации.

В ходе судебного процесса были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении жертв мин и других потерпевших – Амида Асадова, Черкеза Гулиева, Октая Алышева, Эльшана Халилова, Вугара Зульфугарлы, Хаяла Абдуллаева, Ильхама Салманова, Дилавера Шукюрова, Ровшана Ализаде, Мехмана Гулиева, Гюльоглана Мирзалиева, Бахруза Насирова, Эльнура Аббасзаде, Ханлара Асланова, Сафара Алиева и других.

Кроме того, в ходе судебного заседания были оглашены заключения судебной фоноскопической, судебной взрывотехнической экспертиз.

Очередное заседание суда назначено на 26 августа.