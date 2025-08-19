В Баку прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд с просьбой об отводе коллегии судей, рассматривающей дело. Р.Варданян поддержал отвод.

Зейнал Агаев отметил в ответ, что сторона защиты неоднократно представляла отводы аналогичного содержания, и в текущем отводе также не указаны какие-либо новые обстоятельства. На основании сказанного отвод не был вынесен на обсуждение.

Затем Авраам Берман попросил предоставить конфиденциальную встречу с подсудимым. Судья удовлетворил ходатайство и объявил перерыв.