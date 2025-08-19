Из Киева в Баку на реабилитацию отправлена очередная группа украинских детей. На соответствующей церемонии присутствовали посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, дипломаты и родители детей.

Посол Сеймур Мардалиев сообщил, что ещё 30 украинских детей отправляются в Азербайджан на реабилитацию. Уже более трёх лет Азербайджан принимает украинских детей, пострадавших от войны, обеспечивая им уход, отдых, лечение и моральную поддержку.

По словам дипломата, которые приводит «Азертадж», в состав группы входят дети из ряда регионов Украины, в том числе из Харьковской, Одесской, Винницкой и Киевской областей. Украинские дети разных возрастных групп будут участвовать в соответствующих программах в нашей стране с целью реабилитации и психологического восстановления.

Следует отметить, что на сегодняшний день около 400 украинских детей прошли курсы реабилитации в Азербайджане.