Азербайджан реализовал в первом полугодии 2025 года комплекс мероприятий, таких как продление среднего срока обращения государственных облигаций, оптимизация процесса рефинансирования и снижение процентных расходов, направленных на экономию обслуживания государственного долга.

Эти данные приводятся в документе «Справка о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов на 2025 год и ожидания на конец года», подготовленном в соответствии с требованиями международных инструментов фискальной диагностики и опубликованном Министерством финансов.

Ожидается, что к 1 января 2026 года внешний государственный долг достигнет 4 млрд 874 млн долларов США, внутренний долг составит 20 млрд 121,3 млн манатов, а общий объем госдолга — 28 млрд 407,1 млн манатов.

Прогнозируется, что 57,2% внешнего госдолга будет выплачено кредиторам в течение 5 лет, 35,4% — в течение 5-10 лет, а 7,4% — более чем через 10 лет. Предусматривается, что новые долговые обязательства по внешнему госдолгу будут привлекаться примерно по соответствующей базовой ставке плюс 0,5-1,5% (маржа).

Согласно ожиданиям экспертов, 55,7% внутреннего госдолга составят государственные облигации, выпущенные на внутренних финансовых рынках. К концу года ожидается, что из находящихся в обращении гособлигаций 14,9% будут годовыми, 57% — 2-3-летними, а 30% — 5-летними и более долгосрочными облигациями.