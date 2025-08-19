Власти Швейцарии готовы в кратчайшие сроки организовать проведение встречи между лидером РФ Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским. Об этом поведал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Швейцария готова сделать это даже в кратчайшие сроки», — отметил он в ответ на вопрос журналистов касательно возможности поведения соответствующей встречи в Женеве. Министр указал, что неоднократно подчеркивал эту готовность в последние месяцы в контактах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он добавил, что швейцарская сторона «никогда не прекращала усилий по поиску мирного решения» конфликта в Украине.

По его словам, в таком случае президент России Владимир Путин получит иммунитет от судебного преследования, поскольку Швейцария признает юрисдикцию МУС.