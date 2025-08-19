Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в беседе с журналистами в Ереване сообщил, что с армянской стороной обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, транзитных маршрутов, а также документ, связанный с Вашингтоном, сообщает IRNA.

«Армянская сторона предоставила очень подробные разъяснения относительно транзитных маршрутов и недавнего соглашения, а также дала необходимые заверения в том, что она знакома с красными линиями Ирана, обращала на них внимание и всегда будет обращать на них внимание, и что Армения никогда не допустит какой-либо угрозы Ирану со своей территории», — сказал Арагчи.

Министр иностранных дел Ирана также объявил о достижении соглашения о завершении работы над документом о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами.