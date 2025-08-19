Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию в Украине.

«Я надеюсь, что Зеленский, президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Лидер США отметил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО. Он отметил, что гарантии безопасности Украине не могут включать НАТО, но США будут готовы помочь с этим Европе.

Президент США подчеркнул, что решения на переговорах будут принимать президент России Владимир Путин Путин и президент Зеленский, США далеки от конфликта.