Вода — не бесконечный подарок природы. Она — наше общее достояние, без которого невозможно ни здоровье, ни развитие, ни мир. Но пока мы меряем ее ценность только квитанциями по «коммуналке», теряем то, что невозможно купить.

Сегодня в мире набирает силу новая концепция — экономика воды, при которой гидрологический цикл рассматривается как глобальное общее благо, а инвестиции в его сохранение приносят многократную отдачу. Это не просто красивая формула: каждый доллар, вложенный в климатоустойчивые системы водоснабжения и санитарии, возвращается семикратно в виде улучшенного здоровья, роста производства и предотвращенных кризисов.

Но для того, чтобы эта идея заработала, необходимо изменить отношение к воде и на бытовом, и на управленческом уровне. Мы должны уйти от устаревшей логики “su qiymətinə” и перестать считать ценностью только тариф за кубометр, а вместо этого — признать, что вода бесценна как источник жизни, а не как строка в платежке.

Проблема в том, что часто мы даже не осознаем масштаб потерь. Например, каждый из нас во время поездок по районам хоть раз, да сталкивался с картиной, когда чистая воды со всей силой хлещет из акведуков или труб по несколько дней, а то и недель. Тысячи кубометров чистой питьевой воды просто утекают в землю, и пока одни жители экономят каждую каплю, другие даже не знают о случившемся. Это — не частный случай, а симптом системной болезни: отсутствие культуры бережного отношения к воде и внимания к утечкам.

Вызовы, от которых нельзя отмахнуться

Мы привыкли думать, что проблема воды — это где-то далеко, в засушливых пустынях или на окраинах больших городов. Но факты бьют по самолюбию: каждый второй кусок хлеба на планете выращен там, где запасы пресной воды уже тают. Две трети людей в мире хотя бы раз в году живут месяц без нормального доступа к воде. Это не абстрактная статистика, а миллиарды сухих кранов и пустых колодцев.

А теперь представьте: каждый день тысяча маленьких детей не доживают до следующего утра из-за болезней, которые можно было бы остановить чистой водой и элементарной санитарией. К середине века мир заплатит за свою беспечность: богатые страны потеряют до 8% ВВП, бедные — до 15%. Это значит — меньше еды, меньше рабочих мест, меньше шансов вырваться из бедности.

Как переломить ситуацию?

В первую очередь, нужно отказаться от мышления «сегодня сэкономим, завтра разберемся». Вода требует инвестиций с прицелом на десятилетия, а не на квартальный отчет. Мы должны ставить миссии с человеческим лицом: например, чтобы к 2030 году ни один ребенок на Земле не умирал от грязной воды. И под эти цели подтягивать все — от фермерских технологий и энергетики до цифровых платформ.

Сегодня правительства тратят 700 миллиардов долларов в год на субсидии, которые часто поощряют расточительство и загрязнение. Эти деньги могут работать иначе, идти на капельное орошение, восстановление рек, очистку сточных вод.

Есть и готовые решения, например, солнечные насосы, добывающие грунтовые воды там, где нет централизованных систем, и при этом остающиеся в руках общин, а не превращающиеся в монополию. Это и про технологии, и про справедливость. Итак, начинать нужно с простого: замечать и чинить. Каждая сорвавшаяся прокладка, каждый ржавый шов на трубе — это не «пустяки, починим потом», а литры и кубометры, которые мы отдаем в никуда. Утечка — как открытая дверь в мороз: пока не закроешь, будет выдувать тепло, только здесь уходит не воздух, а сама жизнь.

Дальше — говорить и объяснять. В школах, по телевизору, в новостях, в соцсетях — везде, где есть уши и глаза. Надо рассказывать не только, что воду нужно беречь, но и почему, и как это связано с нашим будущим. Чтобы дети спорили с родителями, если кран капает, а взрослые спорили с коммунальщиками, если на улице течет река из трубы.

А главное, вовлекать всех. Не как пассивных плательщиков квитанций, а как участников. Увидел течь — сообщил. Сосед заметил утечку — предупредил. Есть приложение? Пользуйся. Нет приложения? Звони. Это — общее дело, и выигрываем мы только вместе.