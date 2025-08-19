Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале, что работа над выработкой гарантий безопасности для его страны уже ведется.

«Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с Президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, в настоящее время продолжается координация «на уровне лидеров», готовятся обсуждения и «соответствующие форматы». Он уточнил, что советники по нацбезопасности также находятся в постоянном контакте.