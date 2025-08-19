В настоящее время в Турции обучается около 45 тысяч азербайджанских студентов. В этой связи были проанализированы квалификации, полученные в 2019–2024 гадах в высших учебных заведениях Турции. За эти годы Агентство по обеспечению качества в образовании получило 22 578 заявлений на признание зарубежных дипломов, из которых 5327 (19%) квалификаций были получены в Турции. Также известно, что поступили заявки на дипломы, выданные в России (6662), Украине (6097), Грузии (1319) и тд.

За последние шесть лет 5107 заявлений на нострификацию дипломов, полученных в турецких университетах, были признаны, а 220 отклонены. Среди причин отказа 35,9% пришлось на образование по системе açık öğretim, что означает форму открытого образования (заочного типа). Затем 29,23% отказов были связаны со специальностями, не имеющими эквивалентности в Азербайджане, 15,38% – с физическим незавершением нормативного срока обучения в зарубежном учебном заведении, 11,28% – с предоставлением недействительного документа об образовании, и 8,21% – с получением дистанционного обучения.

При рассмотрении причин отказа следует обратить внимание на довольно высокий процент непризнанных квалификаций, полученных по системе «открытого образования», не предусмотренного законодательством Азербайджана, как и во многих других странах. В то же время доля заявок по неаутентичным квалификациям также довольно высока.

Почему азербайджанцы выбирают турецкие вузы

По данным Агентства, анализ показывает рост числа заявок от выпускников турецких университетов, в частности учебных заведений, попавших в международные рейтинги. Например, Университет Хаджеттепе вошел в рейтинги Times Higher Education, QS и Shanghai за 2024 год, а Стамбульский университет входит в первую тысячу университетов двух рейтингов.

В то же время, если посмотреть на результаты экзамена на профессиональное признание, проведенного Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) по заказу Агентства по регулируемым специальностям, то вышеизложенные положения вновь подтверждаются. Так, из 28 обладателей квалификаций, 23.06.2025 года принявших участие в экзамене ГЭЦ по проверке навыков (педагогическое, юридическое и инженерное дело), 11 (примерно 40% от общего числа претендентов) не сдали экзамен.

В целом, анализ показывает, что, несмотря на значительный рост числа заявлений на нострификацию дипломов, полученных в учебных заведениях Турции, лишь 19,71% из общего числа заявлений (5327) относятся к университетам, входящим в топ-1000 международных рейтингов. Это также свидетельствует о том, что подавляющее большинство обладателей дипломов решают учиться в нетоповых турецких университетах. Они выбирают их лишь из-за простоты поступления с аттестатом. С сожалением отмечаем, что выход на рынок труда выпускников вузов низкого качества не только снижает конкурентоспособность, но и негативно сказывается на количестве квалифицированных кадров.