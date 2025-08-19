Содружество Независимых Государств рассчитывает, что документы, подписанные в Вашингтоне Арменией и Азербайджаном, станут основой для заключения мирного соглашения.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета постоянных представителей при уставных и других органах организации.

По его словам, в странах Содружества с удовлетворением восприняли совместную декларацию Еревана и Баку, рассматривая её как важный шаг на пути к урегулированию разногласий и подписанию мирного договора.

Лебедев выразил надежду, что мирное соглашение позволит активизировать участие Армении и Азербайджана в работе СНГ и обеспечит более полноценное проведение заседаний высших органов организации на их территории.