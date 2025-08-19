Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предлагала сначала двусторонний формат переговоров с Киевом, а затем трёхсторонний. По его словам, Украина готова к любым вариантам встреч на уровне лидеров.

Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий будет обсуждаться исключительно между ним и Владимиром Путиным. Он показал партнёрам карту с фактическим контролем территорий и отметил, что Киеву неизвестны детали возможной двусторонней встречи Путина и Трампа.

«Это лучшая наша встреча. Мы многое обсудили в деталях», — сказал украинский лидер.

На переговорах также обсуждались пути возвращения украинских детей, включая вариант обмена «всех на всех» — не только военных, но и гражданских. По словам Зеленского, США чётко обозначили готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины.

Президент подтвердил наличие пакета помощи в $90 млрд, детали которого будут проработаны в течение десяти дней. Он также выразил готовность встретиться с Путиным без предварительных условий, отметив, что требование прекращения огня даст России возможность выдвигать новые требования.