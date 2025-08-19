Полчаса назад состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран, отметил он. По его словам, президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Также президент России тепло поблагодарил американского лидера за гостеприимство в ходе встречи на Аляске. Ушаков добавил, что лидеры говорили около 40 минут.