На суде в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Эльдара Гасанова — его сын Намик Гасанов в своих показаниях отметил, что отец погиб 26 февраля 1992 года в Ходжалы в результате атаки вооруженных сил Армении. «Отец тогда отправился из Агдама в Ходжалы на помощь. Мы же с моими родными стали вынужденными переселенцами из Агдамского района», — добавил он.

Правопреемник потерпевшего Панаха Мамедова — Мазахир Мамедов в своих показаниях сообщил, что является жителем села Огулдере Лачинского района. В 1992 году в результате атак со стороны вооруженных сил Армении он был вынужден покинуть родные места. Его брат – Панах Мамедов в 1993 году пропал без вести в ходе боев в Агдаме.

Показания дал и правопреемник потерпевших Чингиз Алмамедов. Он рассказал, что был вынужден покинуть Лачинский район. Потерпевший также сообщил, что участвовал в обороне Лачина в качестве сотрудника полиции. В своих показаниях он отметил, что во время оккупации Лачина в результате артиллерийских обстрелов, произведенных со стороны Горусского района Армении, погибли его отец Идрис Алмамедов, брат Эхтирам Алмамедов, супруга брата Маира Алмамедова и их маленький ребенок.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, Ч.Алмамедов отметил, что его погибшие родственники были похоронены в Агджабединском районе.

В своих показаниях потерпевший Нуран Гасымов сообщил, что во время 44-дневной Отечественной войны и в 2021 году в Лачине, недалеко от условной границы, был ранен в результате провокаций вооруженных сил Армении. Его брат Теймур Гасымов стал шехидом 2 апреля 2016 года во время Апрельских боев в результате провокаций вооруженных сил Армении.

Хидаят Джахангиров в своих показаниях сообщил, что был ранен во время Отечественной войны 12 октября 2020 года. В ответ на вопрос обвиняемого Давида Манукяна он отметил, что в связи с полученным ранением проходил лечение до мая 2021 года.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Сарвин Джавадзаде сообщил, что во время Отечественной войны 15 октября 2020 года был ранен в джебраильском направлении.

В своих показаниях Вугар Фараджев сказал, что его дом в Ханкенди был разграблен армянами в 1988 году, в результате чего он вместе с родными стал вынужденным переселенцем. До вынужденного переселения он учился в школе номер 4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший отметил, что в Ханкенди на азербайджанцев оказывалось давление, дома разграблялись и поджигались. Вынужденно покинув родные края, В.Фараджев вместе с членами семьи обосновался в Губадлинском районе. В 1993 году они стали вынужденными переселенцами из-за атак вооруженных сил Армении на Губадлинский район.

Шакир Оруджев в своих показаниях сообщил, что в мае 1992 года в связи с атаками вооруженных сил Армении был вынужден покинуть село Горчу Лачинского района, в котором проживал. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший отметил, что их дом был разграблен и сожжен. Его племянник погиб в Барде в результате атаки вооруженных сил Армении.

Правопреемник потерпевшего Фазиль Самедов заявил, что в марте 1993 года в ходе боев с вооруженными силами Армении пропал без вести его брат.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Рамин Халилов сказал, что в 2005 и 2007 годах в период прохождения военной службы в Ходжавендском районе получил ранение в результате обстрелов вооруженных сил Армении.

Бахруз Гурбанов отметил в своих показаниях, что 3 апреля 2016 года (во время Апрельских боев) в результате взрывов снарядов, выпущенных вооруженными силами Армении, в Тертере были повреждены жилой дом, где он проживал, и предпринимательское хозяйство, а сам он получил ранение.

В своих показаниях Фехруз Байрамов сказал, что 23 августа 1993 года в результате атак, совершенных вооруженными силами Армении, они стали вынужденными переселенцами из Джебраильского района.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Талех Алиев сообщил, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении он стал вынужденным переселенцем из села Зяргяр Физулинского района. Двое сыновей его дяди с отцовской стороны были убиты.

Али Джафаров рассказал, что родился в Ханкенди, в 1991 году стал вынужденным переселенцем, а 25 сентября того же года его отец Шариф Джафаров получил ранение в результате вражеской атаки в Керкиджахане.

В своих показаниях Маил Ширинов отметил, что во время атаки вооруженных сил Армении 24 октября 1993 года в Джебраильском районе пропали без вести его отец, два брата и дядя по материнской линии. Останки его братьев и дяди были обнаружены в прошлом году, а останки отца до сих пор не найдены.

В показаниях Бести Гаджиевой говорится, что 23 августа 1993 года в результате атаки вооруженных сил Армении она стала вынужденной переселенкой из села Даг Тумас Джебраильского района, а Суджахат Хазиева в тот же день вынужденно покинула село Халафли того же района. Рухсара Пириева и Вугар Гаджиев также сообщили, что в 1993 году вынужденно покинули Джебраил.

Сурайя Нифталиева рассказала, что в 1993 году в результате атак вооруженных сил Армении она вместе с членами семьи, в том числе с двумя малолетними детьми стала вынужденной переселенкой из Зангиланского района.

Хураман Мурадова сказала, что в 1992 году в результате атаки вооруженных сил Армении на Лачинский район она стала вынужденной переселенкой. Дом, в котором она жила, был сожжен. После этого она поселилась на территории села Баллыгая Геранбойского района. По ее словам, вооруженные силы Армении 28 августа 1992 года атаковали село и устроили резню. Тогда были убиты 24 азербайджанца, в том числе 6-месячный ребенок и некто в возрасте более 100 лет.

В своих показаниях Кифаят Гулиева рассказала о притеснениях азербайджанцев армянами в селе Венгли Агдеринского района, где она проживала в 1990-е годы. «Целью было выселение и изгнание азербайджанцев из своих домов», — сказала потерпевшая, добавив, что в результате она, ее родные и другие азербайджанцы оказались в положении вынужденных переселенцев со своих родных земель.

Наиля Гусейнова сообщила, что 20 мая 1991 года ее супруг был убит, а она стала вынужденной переселенкой из села Чуллу Джебраильского района.

Октай Амиров, Дилафат Расулов, Гошгар Расулов, Салим Мехтиев, Парвиз Пашаев в 1992 году в результате атак вооруженных сил Армении стали вынужденными переселенцами из Лачинского района, в том же году Мухаммед Агамалыев был вынужден покинуть Кяльбаджарский район, а Ниязи Мамедов и Махир Асланов – Агдеринский район, в 1993 году Тарана Юсифова стала вынужденной переселенкой из Агдамского района.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Левона Мнацаканяна, Давида Бабаяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 21 августа.