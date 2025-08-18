Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент США лично встретил его. Ожидается, что стороны обсудят предложения по урегулированию конфликта и возможность проведения трехстороннего саммита с участием российского президента Владимира Путина.

Следует отметить, что Трамп жестом одобрил костюм Зеленского.



«Для нас большая честь видеть президента Украины», — заявил Трамп, когда представители делегаций разместились в Белом доме.



Трамп отметил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была хорошей и есть шанс на получение результата. Он выразил уверенность, что встреча в Белом доме с «пройдет хорошо». Также он выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи РФ, США и Украины.

«Для нас честь встречать президента Украины, мы очень любим народ Украины. Если у нас сегодня все пройдет хорошо, состоится трехсторонняя встреча», — отметил он.