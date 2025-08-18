Генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Британии Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон прибыли в Белый дом.

Ранее европейские лидеры провели встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в посольстве Украины в Вашингтоне перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

При этом Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров, отмечает Wall Street Journal.

Прибывшую ранее в Белый дом украинскую делегацию представляют глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.