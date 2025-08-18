Гарантии безопасности Украине должна обеспечить и оплатить Европа. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Украинцы понимают, что для достижения прочного мира им нужны гарантии безопасности. И они должны быть обеспечены и оплачены европейцами», — отметил он.

При этом он уточнил, что гарантии от США необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. «Предоставление гарантий безопасности Украине не означает обязательное присутствие американских солдат на украинской территории», — сказал он.

По его словам, в конечном счёте это предстоит решать президенту Дональду Трампу. «Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска, но в то же время очевидно, что Украина и европейские страны хотели бы видеть какое-то участие Соединённых Штатов», — сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News