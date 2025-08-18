В ходе сегодняшнего выступления премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул тему армян, добровольно покинувших Карабах после окончательного восстановления Азербайджаном суверенитета.

«Что касается наших соотечественников, я не раз публично заявлял: представления о возможности их возвращения я не считаю реалистичными. В целом это тема, которая только вредит миру, установленному между Арменией и Азербайджаном. Любые попытки вновь поднимать ее ничего не дадут им, а между государствами лишь будут создавать напряженность. Поэтому фиксирую: да, это опасная и вредная тема для нового шанса на мир», — отметил Пашинян.

Он считает, что все, кто не согласен с этой линией, сознательно или несознательно оказываются в лагере сил, заинтересованных в новых конфликтах.

«Ведь многие конфликты, включая карабахский, начинались с обсуждения, казалось бы, гуманитарных, культурных или иных «невинных» вопросов. Но мы хорошо помним, к чему это привело, и, к сожалению, испытали это на собственной коже», — сказал Пашинян, добавив, что Ереван не обсуждает вопрос передачи армян, арестованных в Азербайджане, в рамках мирной повестки. «Потому что этот вопрос требует дипломатической работы», — заявил премьер Армении.

Также Пашинян отметил, что на данный момент «нам удалось добиться возвращения в Армению более 50 армян путём переговоров».