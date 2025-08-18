Армения и Азербайджан признали нерушимость границ и территориальную целостность друг друга еще на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян поведал в своем обращении к народу.

«Это означает, что стороны исходят из того, что территория Республики Армения и территория Республики Азербайджан юридически идентичны территориям бывших союзных республик Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Эта реальность должна получить решение в процессе демаркации границ», — отметил Пашинян.

«11 августа был опубликован предварительный текст соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан. И целый ряд многолетних конспирологических теорий рухнули, как карточный домик, после этой публикации. Наши граждане с удовлетворением восприняли факт соглашения», — отметил он.

По его словам, только закрытие вопроса Карабаха сделало возможным мир с Азербайджаном.

«Я говорил, что буду руководить Арменией, исходя из логики непродолжения Карабахского конфликта, и если народ не согласен с этой логикой — пусть совершит революцию. Но революции вы не совершили, потому что, как и я, поняли: без урегулирования Карабахского вопроса мира не будет. Карабахскую тему некоторые силы просто использовали как инструмент для решения собственных задач в Армении», — сказал он.