МВД России сообщает о депортации почти трех тысяч иностранцев в первом полугодии 2025 года, что на 17% превышает показатель предыдущего года.

«Органами внутренних дел активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства. Депортировано 2,8 тыс. иностранных граждан, что на 17,1% превышает данный показатель прошлого года (2,4 тыс.)», — следует из информации ведомства.

Также в указанный период 791 иностранца лишили российского гражданства.

С начала года в МВД РФ выдали иностранцам на 31,6% меньше разрешений на временное проживание (16,6 тыс.) и на 32,2% видов на жительство (80,1 тыс.).