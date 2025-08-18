Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались состоявшиеся на Аляске переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

«Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. С нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни», — написал Моди в Х.