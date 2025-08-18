Пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана в Украину по трансбалканскому коридору уже завершен. Сейчас идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

«Мы сейчас ведем переговоры. Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки еще в 2025 году — ред.)», — сказала Гринчук.

Она также отметила, что существуют военные риски, поскольку в последнее время россияне активизировали атаки на газовую инфраструктуру, которая обеспечивает импортные операции.