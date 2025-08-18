Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауза.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, посол вручил свои верительные грамоты главе нашего государства.

Затем состоялась беседа Ильхама Алиева с послом.

Глава государства отметил, что отношения между нашими странами из года в год расширяются в различных сферах, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества и подчеркнул уверенность в том, что дружеские связи в будущем будут еще более углубляться по многим направлениям. Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время существуют широкие возможности для развития азербайджано-израильского сотрудничества.

Глава государства отметил, что посол прибыл в Азербайджан в исторический период – в то время, когда при поддержке США достигнуты успехи по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что это важно для обеспечения мира и безопасности в регионе, а также для завершения конфронтации. Ильхам Алиев отметил, что всё это открывает новые возможности для Азербайджана и всего Южного Кавказа в плане связей и различных форм взаимодействия.

Президент выразил надежду, что израильские компании, как и прежде, будут активно работать в Азербайджане и в будущем.

Глава государства пожелал послу успехов в его деятельности.

Посол, в свою очередь, заявил, что для него является честью вручить верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, и отметил, что рад вновь прибыть в Баку. Он с удовлетворением вспомнил о своей дипломатической деятельности в Азербайджане в 2010–2015 годах.

Ронен Крауз подчеркнул, что израильско-азербайджанские отношения действительно носят стратегический характер, и отметил наличие подлинных дружеских связей между лидерами и народами двух стран.

Посол выразил благодарность за внимание и заботу, оказываемые еврейской общине в Азербайджане, и отметил, что неоднократно посещал Красную слободу в Губе, где ознакомился с условиями, созданными для еврейской общины.