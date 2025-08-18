Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига расценивает повторный удар России по собственности азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Украине как целенаправленные действия РФ против интересов Азербайджана и заявляет о необходимости дать на них надлежащий дипломатический и правовой ответ.

«Этой ночью россияне нанесли удар по нефтяным терминалам SOCAR в Одесской области. Второй российский удар по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана. Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость надлежащего дипломатического и правового ответа на такие нападения», — написал Сибига в соцсети Х.