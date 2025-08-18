В последние годы узбекско-азербайджанские отношения активно развиваются в духе взаимного доверия и поддержки, подписан Договор о союзнических отношениях, действует Высший межгосударственный совет. Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в своем сегодняшнем послании участникам встречи высокого уровня «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития», передает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиеев высоко оценил готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых общерегиональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии.

«Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляем дружественный народ Азербайджана с огромным историческим достижением – недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией», — отметил Мирзиеев.

Президент Узбекистана поблагодарил Международный центр Низами Гянджеви за инициативу собрать на одной площадке в Ташкенте столь авторитетный состав участников – известных политиков и государственных деятелей, руководителей международных организаций, которые вносят большой вклад в развитие своих стран, укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия.