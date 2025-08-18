Министр иностранных дел Ирана Абас Арагчи заявил, что во время визита президента страны Масуда Пезешкиана в Армению будет обсуждать тема «Маршрута Трампа» и связанные с этим опасения Ирана.

«Существует ещё одна озабоченность: что эта дорога может стать предлогом для присутствия американских войск в регионе», — написал он в Телеграм.

По его словам, армянские официальные лица заверили, что американские частные охранные компании не будут использовать эту дорогу как повод для присутствия в Армении.

«В настоящее время между Арменией и Азербайджаном было подписано заявление, в котором ясно указано, что обе стороны признают неизменность границ региона, уважают суверенитет и территориальную целостность всех стран региона и не имеют намерения что-либо менять. С этой точки зрения геополитическая обеспокоенность на данный момент, по всей видимости, устранена. Однако в будущем мы будем внимательно следить за тем, насколько стороны будут придерживаться этих обязательств и как будут развиваться события», — отметил глава МИД.

Также Арагчи добавил, что из-за этого транспортного маршрута Иран понесет экономический ущерб:

«Новая трасса может нанести нам экономический ущерб и ослабить транзитный путь через Иран. Однако многое зависит от нас: как мы сделаем эту дорогу более привлекательной, чтобы через неё проходило больше перевозок. Мы внимательно следим за этим. Во время визита президента этот вопрос будет обязательно обсуждаться. Мы повторим наши опасения, о которых армянские друзья уже осведомлены, и постараемся добиться надёжного механизма для решения этих вопросов. Это будет предметом наших дискуссий».