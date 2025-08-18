Иран приветствует подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бегаи.

«Подписание заявления Азербайджаном и Арменией было суверенным решением двух стран. Мы приветствуем подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое проложит путь к устойчивой безопасности в регионе», — отметил Бегаи.

Комментируя создание «Маршрута Трампа», Бегаи отметил, что Иран выступает за снятие блокады и создание путей сообщения, но эти пути должны быть реализованы «с сохранением международно признанных границ и без изменения геополитических условий».

Он отметил, что Иран обеспокоен возможным присутствием иностранных вооружённых сил в регионе:

«Нас заверили, что никакие иностранные вооружённые силы не будут размещены в регионе».