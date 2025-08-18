В отношении арабов, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов, возбуждено уголовное дело.

17 августа проведено расследование по факту того, что трое иностранцев сняли видеоролик с неподобающими действиями на Аллее шехидов и распространили его в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе расследования установлено, что эти лица прибыли в Баку 13 августа в качестве туристов на 5 дней и опубликовали снятое видео в социальных сетях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (оскорбительное действие на могиле). В результате проведённых полицией мероприятий все трое были задержаны и привлечены к следствию.

Следственные действия по возбужденному делу продолжаются.