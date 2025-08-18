В прошлом месяце Азербайджан по показателю средней скорости фиксированного широкополосного интернета (82,58 МБ/с) поднялся на 2 позиции по сравнению с июнем и занял 81-е место среди 153 стран.

Как сообщает Speedtest Global Index, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2 раза.

В прошлом месяце первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (386,96 МБ/с), а последнее — Сирия (3,29 МБ/с).

В июле Азербайджан занял 56-е место среди 104 стран по скорости мобильного интернета (74,76 Мбит/с), опустившись на 1 позицию по сравнению с июнем.

Первое место по скорости мобильного интернета заняли ОАЭ (584,97 Мбит/с), а последнее — Боливия (14,7 Мбит/с).